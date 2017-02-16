Инцидент в Керченском канале

Судно столкнулось с ледовым полем и село на бровку канала

По данным ГМСКЦ, 15 февраля в 14-55 теплоход «Greenwing», следовавший по Керченскому каналу с севера на юг под лоцманской проводкой в сопровождении буксира «Адмирал Лазарев», при подходе к буям №№41-42 столкнулся с плотным ледовым полем, в результате чего судно отбросило к бую №42 и оно носовой частью село на бровку канала. Повреждений, пострадавших нет.

В 18-15 к аварийному судну подошел ледокол «Капитан Мошкин» и начал околку льда около судна. В 2-50 16 февраля буксир «Адмирал Лазарев», ледоколы «Капитан Мошкин» и «Капитан Крутов» сняли «Greenwing» с бровки канала. Водотечности корпуса нет. Судно следует в Черное море в сопровождении буксира «Адмирал Лазарев» и ледокола «Капитан Крутов».

Судовладелец – Wonderland Shipping LTD, флаг Республика Кипр, длина судна 180 м, ширина 23 м, осадка 8 м, на борту груз чугун 18607 тонн.