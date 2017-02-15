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Усть-Луга Происшествия Финский залив Пожар Газовоз

Пожар на газовозе в Финском заливе

16 февраля 2017, 10:15 / SeaNews / Рейтинг: 222

Судно шло в Усть-Лугу

По данным ГМСКЦ, 15 февраля в 16-06 поступил сигнал бедствия от газовоза «Navigator Leo», флаг Либерия, судовладелец Navigator Leo LLC. Капитан сообщил о пожаре в надстройке в районе провизионной кладовой. Судно в балласте, грузовые помещения не дегазированы.

В 16-13 пожар был ликвидирован силами экипажа, пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Судно находилось в Финском заливе, следовал из порта Гавр в Усть-Лугу в сопровождении ледокола «Владивосток». В 22-06 газовоз ошвартован к причалу №59 порта Усть-Луга.

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