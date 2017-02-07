Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
7 февраля 2017
16:19Акции НМТП растут
27 января 2017
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
19 января 2017
16:07Кому нужен «мусор» Hanjin
19 августа 2016
16:35Finnlines проводит делистинг
27 мая 2011
17:44Началась торговля акциями TNTSeaNews Club material
12 мая 2011
10:10DP World выходит на Лондонскую биржуSeaNews Club material
5 октября 2010
15:01Проект о размещении акций РЖДSeaNews Club material
22 сентября 2010
16:00Аукцион по продаже госпакета СМП не состоялсяSeaNews Club material
29 июля 2010
12:11«ЛУКойл» возвращает своеSeaNews Club material
6 июля 2010
10:53CMA CGM планирует договориться о продаже доли в июлеSeaNews Club material
акции Гуанчжоу

Гуанчжоу выходит на IPO

16 февраля 2017, 10:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 116

Средства от размещения будут направлены на модернизацию инфраструктуры и реструктуризацию активов

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) одобрила заявку порта Гуанчжоу на IPO. По данным Splash 24/7, размещение планируется в этом году.

Гуанчжоу направить средства от IPO на модернизацию портовой инфраструктуры и реструктуризацию активов.

China Cosco Shipping Corporation и Zhonghai Container Terminal приобретут 3,87% и 3,89% акций порта соответственно.
Стоит отметить, что порт Гуанчжоу подал заявку еще в декабре 2014 года, но правительство КНР медлило с одобрением новых заявок на IPO в целях стабилизации рынка ценных бумаг.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
16 февраля 2017
16:52HHLA увеличил перевалку на 1,5%
14:30Доставить за 50 часов
13:58ФАС аннулировала закупку НМТП
13:12Финансы ТрансКонтейнера
12:26Низкая активность в Азовском регионе, каспийский рынок на нулеSeaNews Club material
11:09Российский контейнеропоток через Гамбург растет
10:18Инцидент в Керченском канале
10:15Пожар на газовозе в Финском заливе
10:05Гуанчжоу выходит на IPO
09:2716 февраля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное