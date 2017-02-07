Гуанчжоу выходит на IPO

Средства от размещения будут направлены на модернизацию инфраструктуры и реструктуризацию активов

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) одобрила заявку порта Гуанчжоу на IPO. По данным Splash 24/7, размещение планируется в этом году.

Гуанчжоу направить средства от IPO на модернизацию портовой инфраструктуры и реструктуризацию активов.

China Cosco Shipping Corporation и Zhonghai Container Terminal приобретут 3,87% и 3,89% акций порта соответственно.

Стоит отметить, что порт Гуанчжоу подал заявку еще в декабре 2014 года, но правительство КНР медлило с одобрением новых заявок на IPO в целях стабилизации рынка ценных бумаг.