16 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1976 год. С конвейера сошёл первый автомобиль КамАЗ-5320.

По традиции тех лет грузовики из первой партии были украшены лозунгом «Наш подарок XXV съезду КПСС». Один из этих автомобилей сохранился до сих пор в музее завода, а до этого он долгое время работал в Башкортостане.

1978 год. В свой первый рабочий рейс отправился атомный ледокол "Сибирь", обеспечив тем самым впервые в истории мореплавания круглогодичную навигацию в западном секторе Северного морского пути.

"Сибирь" - это первый ледокол, который ориентировался с помощью навигационного спутника. Ледовая разведка производилась с помощью полярной авиации и спутника серии "Метеор". Полученные из космоса снимки полярных льдов позволяли выбирать оптимальный путь ледоколу.

В 1987 году он стал вторым в истории надводным кораблем, достигшим в активном плавании Северного полюса. Кроме того, ледокол «Сибирь» стал третьим в мире кораблем с ядерной энергетической установкой.

1986 год. Крушение советского лайнера «Михаил Лермонтов».

6 февраля 1986 года “Михаил Лермонтов” вышел из австралийского порта Сидней и отправился в круиз вокруг Новой Зеландии. На борту теплохода находились 408 пассажиров и 330 членов экипажа.

16 февраля во время лоцманской проводки под руководством старшего лоцмана и капитана порта Пиктон Дона Джеймисона в Заливе Шекспира у берегов Новой Зеландии судно на скорости около 15 узлов дважды ударилось дном о подводные камни скалистой отмели и получило обширную пробоину по левому борту ниже ватерлинии.

Принятые командой меры по спасению корабля путём задраивания водонепроницаемых перегородок отсеков не дали эффекта: в результате быстрого поступления воды возник опасный крен на правый борт. Капитан Воробьёв принял решение посадить судно на мель и с этой целью вошёл в залив Порт-Гор.

Из-за затопления главного распределительного щита теплоход «Михаил Лермонтов» потерял ход, не дойдя до отмели менее одного километра.

Находившиеся на борту люди были спасены танкером «Tarihiko» и паромом «Arahura».

За время эвакуации крен теплохода достиг 85°. Через 20 минут после завершения эвакуации лайнер затонул на глубине 33 метра.

В катастрофе погиб один человек: инженер рефрижераторных установок Павел Заглядимов, работавший в отсеке, затопленном сразу после столкновения. 11 человек получили травмы.

Официально виновником катастрофы был признан старший помощник капитана Сергей Степанищев как старший офицер, находившийся на мостике в момент столкновения. В том же году Степанищев был осуждён по ч.1 ст.85 УК РСФСР за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта на 4 года исправительных работ.

Обстоятельства гибели судна до настоящего времени подвергаются сомнению.