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Транспортные волонтеры и обучение по спецграфику

15 февраля 2017, 17:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 92

Волонтерский тренинг в ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова

15 февраля 2017 прошел студенческий тренинг при организации Волонтерского центра ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова. По информации Университета, наиболее активные участники тренинга станут волонтерами на Чемпионате мира по футболу 2018, Кубке конфедерации и других международных и федеральных мероприятиях, проводимых в Сочи и других городах России. По окончании тренинга все желающие могли стать волонтерами и записаться на первые собрания для последующей подготовки.

Проведение тренинга также связано с развитием нового проекта в сфере волонтерства, целью которого является внедрение новой категории «Транспортные волонтеры», об образовании которой впервые было сказано Артемом Метелевым, председателем Всероссийской ассоциации волонтеров России, на заседании Студенческого совета при Министерстве транспорта РФ в 2016 году, сообщили в ГМУ. На вопрос, чем занимаются транспортные волонтеры в отличие от других, в ГМУ ответили: «Это обычные волонтеры».

Отвечая на вопрос SeaNews, не скажется ли отрыв от учебы, которого требует участие в спортивных мероприятиях, собственно на учебе, в МГУ заверили: «Наши курсанты принимали активное участие в Олимпиаде в Сочи. Были и те, кто участвовал в церемонии открытия и закрытия в качестве актеров и на других участках. Для таких ребят делают специальный график обучения, и это не мешает их успешному обучению в вузе».

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