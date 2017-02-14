Про электронику и фармацевтику из Китая

И про то, зачем возить мобильные телефоны в рефконтейнерах

Группа компаний Термокон поделилась опытом доставки из Китая электроники и фармацевтики в рефконтейнерах. В период между новогодними праздниками в России и в Китае было погружено три рефрижераторных сцепа.

Первая партия из пяти 40-футовых рефрижераторных контейнеров была загружена электроникой (мобильными телефонами и т.д.) и отправлена из города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге Китая в Москву. Вторая партия из восьми 40-футовых рефконтейнеров с фармацевтическими препаратами была отправлена в Москву из Шанхая. Третья партия электроники была отправлена из Шэньчжэня.

Во всех трех случаях маршрут следования проходил через пограничный переход Маньчжурия/Забайкальск. Как пояснили SeaNews в Термоконе, это полностью новые маршруты, груз был отправлен в Забайкальск напрямую из городов Шэньчжэнь и Шанхай, не через Инкоу/Далянь (напомним, маршруты через порты Инкоу и Далянь были открыты летом прошлого года). Рефсцепы следовали в составе обычных ускоренных поездов.

Говоря об особенностях перевозки электроники и фармацевтики, которые стали для Термокона новой номенклатурой на данном направлении, в компании отметили, что перевозить в одном контейнере фармацевтику с другими грузами нельзя, как и вообще нельзя перевозить в одном контейнере грузы с разными режимами температуры/вентиляции. «При этом перевозить один контейнер с фармацевтикой на одном сцепе с контейнерами с фруктами вполне возможно. Каждый контейнер поддерживает необходимую температуру независимо от режима, установленного в остальных».

Комментируя использование рефов для перевозки электроники, в Термоконе пояснили, что это сезонный груз. «Электроника ехала с юга Китая в Москву зимой, температура в пути следования менялась от +18оС на Юге Китая до -25оС в Забайкальске и далее до -10оС в Москве. Выгрузка происходит опять на теплый склад. При таких перепадах температур выпадает конденсат, портятся аккумуляторы, дисплеи, упаковка. Электроника не любит, когда ее замораживают. Если открыть инструкцию по эксплуатации мобильного телефона, то там будет диапазон температур до -10оС (никак не -25), и это не в коробке, а на воздухе. Другая техника вообще не рассчитана на мороз. И после заморозки электроника уже точно не будет новой. Летом можно везти в сухих контейнерах».