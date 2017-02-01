ФАС пошла на мировую с линиями

Отменить решение, утвердить мировое соглашение – постановление суда

9-й Арбитражный суд г. Москвы утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и контейнерными линиями, следует из документов суда. На данный момент опубликована резолютивная часть постановления: «Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)».

По имеющимся данным, постановление касается всех пяти линий, на которых ФАС наложила штраф по результатам антимонопольного расследования, сумма штрафа снижена.

Напомним, дело в отношении контейнерных линий было возбуждено Федеральной антимонопольной службой еще в 2013 году. По итогам расследования комиссия ФАС пришла к выводу, что в 2012-2013 годах линейные перевозчики действовали при установлении GRI «относительно синхронно и единообразно, ориентируясь на публикации других участников рынка», что ограничивало конкуренцию на рынке линейных контейнерных перевозок. На Maersk Line, OOCL, CMA CGM, Evergreen и Hyundai Merchant Marine был наложен штраф общей суммой 1,5 млрд рублей.

В январе этого года линии в индивидуальном порядке обратились в арбитраж с заявлениями об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. Одновременно – также в индивидуальном порядке – велись переговоры с ФАС об урегулировании и заключении мирового соглашения.

На прошлой неделе о достижения соглашения об урегулировании сообщил Maersk – линия выплатит порядка 230 тыс. долларов, выставленный ранее штраф в размере порядка 12 млн долларов будет аннулирован.

Отметим, в Европе, где антимонопольные органы выдвигали в отношении линий аналогичные подозрения, обошлись без штрафов.