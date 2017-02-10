Сдан в эксплуатацию

Hanjin Heavy Industries передала первый в мире LNG-бункеровщик компаниям Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), Engie, Mitsubishi Corporation и Fluxys. Длина нового двухтопливного судна «Engie Zeebrugge» составляет 107,6 м, ширина – 18,4 м, вместимость – 5 тыс. куб. м.

Судно, которое будет базироваться в бельгийском порту Зебрюгге, обеспечит бункеровкой сжиженным природным газом суда, работающие в Северной Европе, в самом Зебрюгге и соседних портах.

В свой первый рейс на СПГ бункеровщик валовой вместимостью 7,4 тыс. тонны отправится через несколько дней, после бункеровки СПГ с колес на верфи.

«Engie Zeebrugge» загрузит СПГ на терминале Fluxys, где на втором причале, который недавно ввели в эксплуатацию, могут швартоваться суда небольшого тоннажа вместимостью от 2 тыс. куб. м.

Первые поставки СПГ будут осуществлены на автомобилевозы, которыми оперирует United European Car Carriers.

Напомним, в сентябре 2016 года Engie, Mitsubishi Corporation и NYK запустили новый бренд Gas4Sea для продвижения СПГ-бункеровки.