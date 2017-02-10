Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
10 февраля 2017
16:46Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2016SeaNews Club material
16:05Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
16:03Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива
3 февраля 2017
17:19Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2016SeaNews Club material
2 февраля 2017
12:09Total и CMA CGM подписали меморандум
27 января 2017
16:10Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2016SeaNews Club material
13 января 2017
13:40Обзор мирового рынка бункеровкиSeaNews Club material
10 января 2017
11:29Новый паром на СПГ
23 декабря 2016
16:59Обзор мирового рынка бункеровкиSeaNews Club material
16 декабря 2016
17:16Обзор мирового рынка бункеровки. 50 неделя 2016SeaNews Club material
бункеровка СПГ NYK Зебрюгге

Первый в мире LNG бункеровщик

15 февраля 2017, 12:56 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 154

Сдан в эксплуатацию

Hanjin Heavy Industries передала первый в мире LNG-бункеровщик компаниям Nippon Yusen Kaisha (NYK Line), Engie, Mitsubishi Corporation и Fluxys. Длина нового двухтопливного судна «Engie Zeebrugge» составляет 107,6 м, ширина – 18,4 м, вместимость – 5 тыс. куб. м.

Судно, которое будет базироваться в бельгийском порту Зебрюгге, обеспечит бункеровкой сжиженным природным газом суда, работающие в Северной Европе, в самом Зебрюгге и соседних портах.

В свой первый рейс на СПГ бункеровщик валовой вместимостью 7,4 тыс. тонны отправится через несколько дней, после бункеровки СПГ с колес на верфи.

«Engie Zeebrugge» загрузит СПГ на терминале Fluxys, где на втором причале, который недавно ввели в эксплуатацию, могут швартоваться суда небольшого тоннажа вместимостью от 2 тыс. куб. м.

Первые поставки СПГ будут осуществлены на автомобилевозы, которыми оперирует United European Car Carriers.

Напомним, в сентябре 2016 года Engie, Mitsubishi Corporation и NYK запустили новый бренд Gas4Sea для продвижения СПГ-бункеровки.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
15 февраля 2017
17:13New Weekly №24 Грузооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:11New Weekly №24 Контейнерооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:02Транспортные волонтеры и обучение по спецграфику
15:14Про электронику и фармацевтику из Китая
14:40Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
13:29ФАС пошла на мировую с линиями
12:56Первый в мире LNG бункеровщик
11:47Проект каботажной линии между Калининградом и Усть-Лугой
11:29Ветер на море, подвижка и дрейф льда
11:14Новый сервис новой линии
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное