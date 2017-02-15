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Контейнерные перевозки Усть-Луга Калининград ГЧП каботаж

Проект каботажной линии между Калининградом и Усть-Лугой

15 февраля 2017, 11:47 / SeaNews / Рейтинг: 256

Реализация планируется на условиях государственно-частного партнерства

В Калининграде состоялась встреча участников рынка и генерального директора Корпорации развития региона Владимира Зарудного.

Стороны обсудили участие в «Балтийском проекте», который предполагает развитие каботажных перевозок с участием двух контейнеровозов по маршруту Калининград – Усть-Луга.

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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