Контейнерные перевозки Усть-Луга Калининград ГЧП каботаж Проект каботажной линии между Калининградом и Усть-Лугой 15 февраля 2017, 11:47 / SeaNews / Рейтинг: 259 Реализация планируется на условиях государственно-частного партнерства В Калининграде состоялась встреча участников рынка и генерального директора Корпорации развития региона Владимира Зарудного. Стороны обсудили участие в «Балтийском проекте», который предполагает развитие каботажных перевозок с участием двух контейнеровозов по маршруту Калининград – Усть-Луга. С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 1