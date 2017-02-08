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Опасные гидрометеорологические явления

Ветер на море, подвижка и дрейф льда

15 февраля 2017, 11:29 / SeaNews / Рейтинг: 143

Опасные гидрометеорологические явления

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Азовском море по восточной половине моря ожидается усиление северо-западного ветра до 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Медленное обледенение судов, подвижка, торошение, сжатие, дрейф льда. Сильный снег, метель, навалы льда на береговые сооружения.
  • В Черном море в районе Анапа-Джубга ожидается усиление юго-западного-западного ветра до 15-20 м/с. Высота волны 1,5-2,5 м. На побережье Крыма ветер северо-западный-северный 15-20 м/с, снег, метель. Высота волны 1,5-2,5 м.
  • В Баренцевом море на юго-востоке и северо-востоке моря – ветер северо-западный 15-20 м/с, в порывах до 18-23 м/с. Медленное обледенение судов. На юго-западе и западе моря – ветер юго-западный-западный 15-20 м/с, на побережье Мурмана ветер северо-западный 15-20 м/с.
  • В Белом море ветер северо-западный-северный 11-16 м/с, порывы 18-23 м/с, лед 7-8 баллов.

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