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сервис контейнеровозы фрахтовый рынок

Новый сервис новой линии

15 февраля 2017, 11:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 216

SM Line запускает сервис China America Express

Недавно созданная компания SM Line планировала в марте запустить два сервиса на западное побережье США, но, как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Alphaliner, вероятно, пока будет запущен только один сервис.

Сервис China America Express, который соединит Шанхай, Нинбо и Пусан с Лос-Анжелесом, запускается через пять недель. На нем будут задействованы пять судов вместимостью 6,5 тыс. TEU, ранее принадлежавших Hanjin.

Как ранее сообщал SeaNews, SM Line приобрела 8 судов Hanjin за 96 млн долларов, а также контейнеровоз «Hammonia Pescara» вместимостью более 4 тыс. TEU у  Hammonia Reederei и одно судно у Laeisz Schiffahrt. В планах компании – довести вместимость своего флота до 110 тыс. TEU.

Стоит отметить, что помимо приобретения судов, SM Line активна на фрахтовом рынке и уже зафрахтовала два судна, которые будут задействованы на внутриазиатском маршруте.

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