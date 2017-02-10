ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова на форуме IMO

В Университете выбирают курсанта, который будет представлять ГМУ на студенческом форуме Международной морской организации

14 февраля Центр международного образования Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф.Ушакова провел конкурс среди студентов и курсантов разных специальностей, победитель которого будет представлять Университет на студенческом Форуме, организуемом Международной морской организацией (IMO) в Лондоне в июле 2017 года.

Как рассказали SeaNews в ГМУ, Форум приурочен к Всемирному дню моряка, который проводится под эгидой Международной ассоциации морских университетов (IAMU), членом которой является Университет. Среди основных требований к участникам конкурса были свободное владение английским языком и подготовка презентации на английском языке.

Поступило 15 заявок от курсантов факультетов судовождения, юриспруденции, экономики и управления на морском транспорте. В качестве критериев конкурсного отбора учитывались владение английским языком и точность ответов, контакт с аудиторией, качество презентации, соответствие заявленной теме и соблюдение регламента выступления. По итогам конкурса максимальное количество баллов набрали три курсанта – два из них проходят обучение по специальности юриспруденция, один – по специальности таможенное дело.