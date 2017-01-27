15 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1882 год. На рефрижераторном судне «Данедин» отправляется первый груз замороженного мяса из Новой Зеландии для Англии. «Данидин» отплыл из порта Чалмерс c 4331 бараньей тушей, 598 тушами ягнят и 22 свиной тушами, 246 бочонками со сливочным маслом, а также зайцами, фазанами, индейками, курицами и 2226 овечьими языками и прибыл в Лондон после 98 дней плавания со своим грузом по-прежнему замороженным. За вычетом всех расходов компания NZALC получила 4700 фунтов стерлингов прибыли.

1902 год. В американской газете Saturday Evening Post публикуется первая в США реклама автомобиля производства Olds Motor Vehicle Company. В результате к 1904 году продажи марки Oldsmobile выросли на 100% — до 5 тысяч автомобилей в год.

1936 год. На Берлинской автомобильной выставке был представлен первый в мире серийный легковой дизель Mercedes-Benz 260 D. На нем стоял четырехцилиндровый мотор объемом 2545 куб.см (отсюда и обозначение 260), развивавший 45 л.с. при 3000 об/мин. Мотор оснастили системой впрыска фирмы Bosch. Автомобиль расходовал на треть меньше топлива, чем бензиновая модель той же мощности. Первоначально Mercedes-Benz 260D выпустили с шестиместным кузовом ландо. Первые серийные партии использовались в такси, в свободную продажу не поступали. Экономичность двигателя пришлась по душе немецким таксистам, и это компенсировало даже то, что машинка с таким «худосочным» мотором еле-еле набирала скорость 95 км/ч и с трудом вползала на крутые подъемы.

1996 год. Утром танкер «Sea Empress», имея на борту 131000 тонн сырой нефти, выскочил на мель у входа в Милфорд Хэйвен, Англия. Сразу после посадки на мель в море вылились 2500 тонн нефти. Погода была хорошей, и во время прилива танкер всплыл. 21 февраля судно сняли с мели 12 буксиров после того, как по меньшей мере 71800 тонн груза вытекло в море. Судно отвели в порт Милфорд Хэйвен и ошвартовали.

2007 год. "Боинг-777" авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс Даллас-Токио, совершил вынужденную посадку на Гавайских островах из-за безбилетной белки, обнаруженной на борту лайнера. Белка, по мнению летчиков, могла перегрызть какой-нибудь провод, что имело бы непредсказуемые последствия.