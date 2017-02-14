CMA CGM подписался с Alibaba
14 февраля 2017, 18:11 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 367
В планах – онлайн букинг
CMA CGM подписал меморандум о взаимопонимании с Alibaba. По информации CMA CGM, речь идет о развитии электронных сервисов через платформу OneTouch.
В частности, стороны намерены предложить клиентам альтернативную букинговую площадку и онлайн-букирование грузов из Китая на Средиземное море и Адриатику на сервисы CMA CGM MEX1 и BEX.
На сервисе MEX1 будут предложены порты погрузки Циндао, Шанхай, Нинбо и Янтьян и порты выгрузки Барселона и Валенсия, на сервисе BEX – порты погрузки Шанхай, Нинбо и Шивань и порты выгрузки Риека, Копер, Триест и Венеция.
Напомним, ранее соглашение об использовании платформы OneTouch для букинга подписал с Alibaba Maersk.
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