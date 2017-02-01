Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
1 февраля 2017
13:14Погрузка РЖД в январе
9 января 2017
14:25РЖД: итоги 2016 года
21 декабря 2016
11:27Рокировка в РЖД
6 декабря 2016
10:30Назначение в РЖД
1 декабря 2016
13:20Леса и строительных грузов погрузили больше
2 ноября 2016
14:25Грузооборот Октябрьской ЖД вырастет на треть
1 ноября 2016
18:34Больше угля и руды, меньше нефти и цемента
18 октября 2016
09:56РЖД и Samsung подписали меморандум
7 октября 2016
11:58Полтриллиона на развитие портовой сферы
3 октября 2016
12:19РЖД: итоги 9 месяцев
РЖД назначения

Назначение в РЖД

14 февраля 2017, 17:47 / SeaNews / Рейтинг: 305

Введена должность директора по экономике и финансам

В ОАО «РЖД» введена должность директора по экономике и финансам. По информации компании, на нее назначена Ольга Гнедкова, ранее возглавлявшая департамент корпоративных финансов компании.

Напомним, в 2009 году О.Гнедкова была включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ (второй его поток). Президент РЖД Олег Белозеров вошел в первый поток президентского резерва.

Директор в сфере экономики и финансов несет ответственность за проведение единой корпоративной политики в сфере экономики и финансов, курирует вопросы обеспечения ликвидности, финансовой устойчивости, улучшения финансовых результатов, оптимизацию расходов, организацию и развитие финансового контроля, повышение уровня финансово-расчетной дисциплины РЖД и дочерних и зависимых обществ.

В ведении директора находятся департамент корпоративных финансов, департамент «Казначейство», департамент экономики, департамент управленческого учета и отчетности, управление планирования и нормирования материально-техническими ресурсами.

Деятельность директора курирует старший вице-президент РЖД по вопросам экономики и финансов.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
15 февраля 2017
17:13New Weekly №24 Грузооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:11New Weekly №24 Контейнерооборот портов Севера РФ, 12 месяцев 2016г.SeaNews Club material
17:02Транспортные волонтеры и обучение по спецграфику
15:14Про электронику и фармацевтику из Китая
14:40Контейнерооборот УкраиныSeaNews Club material
13:29ФАС пошла на мировую с линиями
12:56Первый в мире LNG бункеровщик
11:47Проект каботажной линии между Калининградом и Усть-Лугой
11:29Ветер на море, подвижка и дрейф льда
11:14Новый сервис новой линии
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное