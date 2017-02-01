Назначение в РЖД

Введена должность директора по экономике и финансам

В ОАО «РЖД» введена должность директора по экономике и финансам. По информации компании, на нее назначена Ольга Гнедкова, ранее возглавлявшая департамент корпоративных финансов компании.

Напомним, в 2009 году О.Гнедкова была включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ (второй его поток). Президент РЖД Олег Белозеров вошел в первый поток президентского резерва.

Директор в сфере экономики и финансов несет ответственность за проведение единой корпоративной политики в сфере экономики и финансов, курирует вопросы обеспечения ликвидности, финансовой устойчивости, улучшения финансовых результатов, оптимизацию расходов, организацию и развитие финансового контроля, повышение уровня финансово-расчетной дисциплины РЖД и дочерних и зависимых обществ.

В ведении директора находятся департамент корпоративных финансов, департамент «Казначейство», департамент экономики, департамент управленческого учета и отчетности, управление планирования и нормирования материально-техническими ресурсами.

Деятельность директора курирует старший вице-президент РЖД по вопросам экономики и финансов.