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Hutchison Ports снизил выручку

14 февраля 2017, 17:07 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 290

Прибыль также сократилась

Hutchison Ports опубликовал финансовые показатели за 2016 год. Выручка холдинга сократилась на 5,6% до 11,9 млрд гонконгских долларов (1,5 млрд долларов США).

Операционные расходы снизились на 6,9% до 7,7 млрд гонконгских долларов (991 млн долларов США). Операционная прибыль была на 3% ниже, чем годом ранее, – 4,2 млрд гонконгских долларов (544,5 млн долларов США).

Прибыль до налогообложения сократилась на 7% до 3,6 млрд гонконгских долларов (464 млн долларов США).

Чистая прибыль составила по итогам 2016 года 2,95 млрд гонконгских долларов (380,8 млн долларов США) – на 3% меньше, чем в 2015 году.

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