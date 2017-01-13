Новый буксир для Питера

Приходит в порт завтра

Завтра в 7 утра в порт Санкт-Петербург приходит буксир «Малик» мощностью 3500 л.с., построенный на верфи Damen Shipyards в Галаце (Румыниия). Передача буксира заказчику, ООО «Балтийский флот», состоялась в январе этого года на верфи, контракт был подписан в прошлом году.

Как отметил заместитель генерального директора компании Тимур Ахрарходжаев, новое пополнение флота компании современным азимутальным буксиром ледового, пожарного и эскортного класса значительно расширит спектр услуг по буксировке и эскортированию крупнотоннажных судов как в порту Санкт-Петербург, так за его пределами. Завтра новый буксир будет принят в состав флота компании и в кратчайшее время будет введен в эксплуатацию.

Основные технические характеристики судна:

мощность – 3500 л.с.;

наибольшая длина – 26,45 м;

наибольшая ширина – 8,90 м;

максимальная осадка – 4 м;

скорость – 13 узлов;

сила тяги на гаке – до 42 тонн.

Буксиры проекта 2609 Ice предназначены для выполнение буксировочных и кантовочных операций в портах, на рейдах и прибрежных районах. Они используются при проведении спасательных операциях по снятию с мели судов, при тушении пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, размывают ледовое покрытие в акваториях базирования флота.

С учетом нового судна, в составе флота «Балтийского флота» 7 буксиров мощностью от 1600 до 5000 л.с., «Малик» – четвертое судно постройки Damen.