Hyundai Merchant Marine И долги выкупит, и новые суда закажет 14 февраля 2017, 13:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 111 HMM с помощью Korea Shipping Co Hyundai Merchant Marine (HMM) получит из государственных источников 720 млрд южнокорейских вон (362 млн долларов), чтобы укрепить свое финансовое положение, а также заказать большое количество контейнеровозов и танкеров, сообщает 24/7. Компания Korea Shipping Co, оказывающая в рамках государственной программы помощь перевозчикам, которые испытывают финансовые трудности, поддержит HMM.

150 млрд южнокорейских вон зарезервированы для покупки акций HMM, а также выкупа долгов, чтобы конвертировать их в акции. Также Korea Shipping Co приобретет 10 контейнеровозов HMM, а затем снова передаст компании в лизинг.

Кроме того, в конце года HMM закажет пять контейнеровозов и до трех танкеров на средства государственной финансовой программы.