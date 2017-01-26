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И долги выкупит, и новые суда закажет

14 февраля 2017, 13:10 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 111

HMM с помощью Korea Shipping Co

Hyundai Merchant Marine (HMM) получит из государственных источников 720 млрд южнокорейских вон (362 млн долларов), чтобы укрепить свое финансовое положение, а также заказать большое количество контейнеровозов и танкеров, сообщает 24/7.

Компания Korea Shipping Co, оказывающая в рамках государственной программы помощь перевозчикам, которые испытывают финансовые трудности, поддержит HMM.
150 млрд южнокорейских вон зарезервированы для покупки акций HMM, а также выкупа долгов, чтобы конвертировать их в акции.

Также Korea Shipping Co приобретет 10 контейнеровозов HMM, а затем снова передаст компании в лизинг.
Кроме того, в конце года HMM закажет пять контейнеровозов и до трех танкеров на средства государственной финансовой программы.

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