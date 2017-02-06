Экспорт и импорт пшеницы выросли

Импорт ячменя увеличился, кукурузы – сократился

За 2016 года Россия экспортировала 25,3 млн тонн пшеницы и меслина, что на 19,3% больше показателя 2015 года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 6,8% – до 4,2 млрд долларов.

Порядка 95% от всего экспорта зерна приходится на страны дальнего зарубежья – всего в 2016 году туда было отправлено 23,9 млн тонн пшеницы и меслина (+21,5%). В страны СНГ было поставлено 1,4 млн тонн пшеницы, что на 9% ниже уровня 2015 года.

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 8,8% до 3,9 млрд долларов, в страны СНГ, наоборот, снизился – на 18,9% до 236,3 млн долларов.

Одновременно ввоз пшеницы в Россию в январе-декабре 2016 года вырос на 43,7% до 579,9 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы увеличился на 19,5% и составил 89 млн долларов.

Импорт ячменя в 2016 году вырос на 3,3 раза до 158,4 тыс. тонн, импорт кукурузы, напротив, сократился – на 6,1% до 41,1 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ выросли в 3,3 раза (до 20,3 млн долларов), кукурузы – снизились на 3,8% (до 138,3 млн долларов).

Большая часть импортной пшеницы завозится из стран СНГ. По данным ФТС, за 12 месяцев 2016 года из стран СНГ было импортировано 575,5 тыс. тонн (+42,9%), при этом стоимость ввезенной пшеницы выросла на 18,6% (до 87,6 млн долларов). Из стран дальнего зарубежья импорт пшеницы составил всего 4,4 тыс. тонн (рост в 4,4 раза) на сумму 1,4 млн долларов (рост в 2,3 раза).

Темпы роста поставок ячменя из стран дальнего зарубежья и СНГ замедлились. За 2016 год объем поставок ячменя из СНГ составил 117,7 тыс. тонн (рост в 3,2 раза), стоимость – 12,1 млн долларов (рост в 3,1 раза). Из стран дальнего зарубежья ячменя было ввезено 40,7 тыс. тонн (рост в 3,8 раза) на сумму 8,3 млн долларов (рост в 3,8 раза).

Практически весь объем ввозимой кукурузы приходится на станы дальнего зарубежья. По итогам отчетного года импорт кукурузы из стран дальнего зарубежья составил 40,6 тыс. тонн. Это на 6,2% ниже уровня прошлого года. В денежном выражении поставки снизились на 3,7% – до 137,4 млн долларов.