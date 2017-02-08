Новая ротация на средиземноморском сервисе CMA CGM

В партнерстве с SeaGo и Hamburg Süd

CMA CGM изменил ротацию сервиса NC Levant, который напрямую связывает восточную часть Средиземного моря (Турция, Египет, Ливан) и Северную Европу (Бельгию, Англию, германию) через Мальту, Испанию и Италию.

По информации компании, в новую расширенную ротацию включен судозаход в порт Танжер-Мед по пути в восточную часть Средиземного моря для экспорта и в порт Альхесирас по пути в Северную Европу для импорта.

Кроме того, сервис обеспечит покрытие важных региональных портов за счет фидеров через Мальту, Бейрут, Порт-Саид и Альхесирас. Трансшипмент на другие сервисы линии для доставки на глобальные рынки будет осуществляться через порты Мальта, Танжер-Мед и Альхесирас.

CMA CGM будет работать на сервисе в партнерстве с SeaGo и Hamburg Süd. Ротация с 23 февраля следующая: Феликстоу – Антверпен – Гамбург – Танжер-Мед – Марсашлокк – Алекснадрия – Бейрут – Искендерун – Мерсин – Порт-Саид – Салерно – Альхесирас – Феликстоу. На сервисе будет задействовано четыре судна вместимостью по 5,9 тыс. TEU и одно судно вместимостью 6,5 тыс. TEU.