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Владивостокский морской торговый порт контейнерный поезд Русская тройка блок-трейн

Новый блок-трейн Владивосток – Москва – Владивосток

14 февраля 2017, 10:36 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 153

Совместный проект «Русской тройки» и ВМТП

АО «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт» запускают новый регулярный сервис контейнерных поездов на маршруте ст.Владивосток-экспортный (ВМТП) – ст.Ховрино (Москва) – ст.Владивосток-экспортный (ВМТП). Первый поезд из Владивостока запланирован к отправке на 21 февраля 2017 года.

К перевозке принимаются 20-футовые и 40-футовые контейнеры с грузом, независимо от собственника и линии, прошедшие таможенное оформление в порту Владивосток, либо следующие в режиме ВТТ/МТТ. Транзитное время из Владивостока до Москвы – 10 суток и из Москвы до Владивостока – 10 суток.

Как рассказали SeaNews в «Русской тройке», на начальном этапе частота сервиса планируется одна пара поездов (один round trip) в неделю, далее решение будет приниматься в зависимости от ситуации на рынке – по общим оценкам, грузопоток растет. Основной грузопоток составляют непродовольственные ТНП (одежда, электроника, мебель).

«Русская тройка» выступает как оператор сервиса, обеспечивая выделение железнодорожного подвижного состава, прием контейнера к перевозке по железной дороге, погрузку контейнера на платформу в порту, оплату железнодорожных тарифов, охраны, сбора за таможенное декларирование контейнера, сверхнормативное хранение.

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