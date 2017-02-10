Первый Ямалмакс в Мурманске

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14 февраля 2017, 10:22 / SeaNews / Рейтинг: 144

Оттуда газовоз уйдет в Сабетту

По информации ФГУП «Росморпорт», 12 февраля лоцманы Мурманского филиала успешно выполнили лоцманскую проводку и постановку на якорь впервые зашедшего в порт Мурманск газовоза ледового класса «Кристоф Де Маржери» Совкомфлота.

Заправленное тестовым объемом сжиженного природного газа судно проходит ходовые испытания в условиях арктических морей. В Мурманске судно пробудет до 14 февраля и после пополнения запасов и смены экипажа отправится в Сабетту.

Газовоз имеет ледовый класс Arc7 и способно преодолевать льды толщиной до 2,1 м. Длина судна – 299 м, ширина – 50 м, осадка в грузу – 11,8 м, дедвейт – 80,2 тыс. тонн.

Напомним, всего на верфи DSME заказано 15 LNG-танкеров ледового класса Arc7 для обеспечения вывоза сжиженного газа с Ямала.

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