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Ро-ро Бронка Беларусь ТЭК Посейдон Куба

Первый ро-ро груз из Беларуси отгружен из Бронки

14 февраля 2017, 10:00 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 285

МАЗы для Кубы

В ночь с пятницы на субботу ТЭК «Посейдон» отгрузил через ММПК «Бронка» партию ОАО «Минский автомобильный завод» (Беларусь). Это первый груз МАЗ, отправленный через новый порт.

Как рассказали SeaNews в ТЭК «Посейдон», в составе партии 61 единица – тягачи, автопоезда, самосвалы, изотермические фургоны и другая техника. Из Бронки груз ушел в Бремерхафен на ро-ро судне «Elbe Highway» линии KESS, которая осуществляет регулярные судозаходы на терминал с января 2017 года.

По данным SeaNews, в Бремерхафене МАЗы будут перевалены для отправки на Кубу в рамках межгосударственного контракта с Республика Беларусь.

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