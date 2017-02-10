Первый ро-ро груз из Беларуси отгружен из Бронки

МАЗы для Кубы

В ночь с пятницы на субботу ТЭК «Посейдон» отгрузил через ММПК «Бронка» партию ОАО «Минский автомобильный завод» (Беларусь). Это первый груз МАЗ, отправленный через новый порт.

Как рассказали SeaNews в ТЭК «Посейдон», в составе партии 61 единица – тягачи, автопоезда, самосвалы, изотермические фургоны и другая техника. Из Бронки груз ушел в Бремерхафен на ро-ро судне «Elbe Highway» линии KESS, которая осуществляет регулярные судозаходы на терминал с января 2017 года.

По данным SeaNews, в Бремерхафене МАЗы будут перевалены для отправки на Кубу в рамках межгосударственного контракта с Республика Беларусь.