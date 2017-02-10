14 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1867 год. Родился Сакиши Тоёда. Продав патентные права на автоматический ткацкий станок англичанам, вырученные 100 тыс. фунтов стерлингов он передал своему сыну Киичиро– главе автомобильного департамента компании по производству техники для текстильной промышленности – с условием основать в родном городке Тоёды автомобильное производство. Впоследствии оно прославилось на весь мир как Toyota.

1898 год. Встреча российского нефтепромышленника Эммануэля Нобеля и немецкого инженера Рудольфа Дизеля. Россия получает привилегию на использование паровых судов с дизельным двигателем. А еще через год первый четырехтактный двигатель Дизеля будет пущен в России.

1942 год. В Роттердаме втайне от оккупировавших страну нацистов открыли автомобильный туннель, который соединил берега реки Маас. В настоящее время туннель ежедневно пропускает до 75 тыс. автомобилей.

1943 год. Миасский автомоторный завод преобразован в автомобильный (впоследствии ОАО «УралАЗ»).