Новые deep sea сервисы Maersk Line

На трейде Азия – Северная Европа и на транстихоокеанском

Maersk Line запустила два новых сервиса – AE7 на трейде Азия – Северная Европа и TP16 на транстихоокеанском. По информации линии, новые сервисы позволят MSC и Maersk перевезти дополнительные объемы, которые обеспечат недавние соглашения о покупке слотов с Hyundai Merchant Marine и Hamburg Süd.

Ротация AE7: Нинбо – Шанхай – Танджунг-Пелепас – Роттердам – Гамбург – Бремерхафен – Вильгельмсхафен – Феликстоу – Антверпен – Гавр – Танжер – Салала – Джебель-Али – Нинбо.

Ротация TP16: Гонконг – Янтьян – Шанхай – Пусан – Саванна – Норфолк – Чарльстон – Майами – Гонконг.

Новые сервисы начнут работать с 1 апреля.

Помимо этого, Maersk объединяет сервисы TP8 и TP3 между портами Азии и западного побережья США в единый сервис TP8.