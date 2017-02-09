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фрахтовые ставки Спотовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2017

13 февраля 2017, 13:28 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 299

Спотовые ставки понизились почти на всех исследуемых трейдах

На 6-й неделе года спотовые ставки опустились почти на всех исследуемых трейдах. Самое значительное снижение – на европейском направлении.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с 5-й неделей на 10,8%, на порты Средиземноморья — на 11,3%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 6,1%, на порты восточного побережья — на 5%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе уменьшились на 3,3%, на порты Австралии и Новой Зеландии — на 9,6%. На южноамериканском направлении спотовые ставки опустились на 1,1%.

На внутриазиатском трейде также отмечено снижение спотовых ставок из Шанхая на западные порты Японии – на 4,8%, на восточные – на 4,7%. В то же время ставки из Шанхая на Сингапур выросли по сравнению с позапрошлой неделей на 1%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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