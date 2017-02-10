Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
10 февраля 2017
12:16Rickmers-Linie купили
27 января 2017
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
20 января 2017
13:40OOCL не продается
13:07О контейнерах в Давосе
17 января 2017
17:41Слияние на рынке экспресс-доставки
14 декабря 2016
15:40CEO Maersk о рынке, консолидации и разделении бизнеса
14:40Второй китайский акционер в Сибуре
1 декабря 2016
13:54Maersk Line покупает Hamburg Sued
22 ноября 2016
16:21Сколько стоит тихоокеанский бизнес Hanjin
3 ноября 2016
16:48Eimskip покупает норвежского оператора
M&A 3PL Складская логистика Рускон

Рускон купил складского оператора

13 февраля 2017, 11:48 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 530

И выходит на рынок складской логистики

В конце 2016 года Группа компаний Рускон закрыла сделку по приобретению складского оператора Smart Logistic Group – Operating (SLG-Operating).

В управлении SLG находится более 60 тыс. кв. м складского комплекса класса «А» в Чехове Московской области суммарной емкостью более 85 тыс. паллетомест (SLG-Operating ПНК-Чехов 2). Распределительные центры компании предлагают высокотехнологичные логистические услуги, включая ответственное хранение и компьютеризированный учет грузов на высотных стеллажных системах, кросс-докинговые операции на складе по заявкам клиентов, а также широкий спектр современных складских сервисов.

«Это приобретение очень ценно тем, что SLG-Operating имеет уникальную экспертизу в управлении складскими комплексами класса «А» и узнаваемый бренд в отрасли, которая оставалась для нас до этого момента областью для развития», – отметил CEO Рускон Владимир Бычков.

Сделка обеспечит Рускону, имеющему складские комплексы в Новороссийске и Подмосковье, доступ к современным складским технологиям и выведет качество предлагаемых группой 3PL услуг на новый уровень, рассчитывают в компании.

«Ранее Рускон не предлагал услуги ответственного хранения грузов, – пояснил SeaNews директор по развитию OOO «Рускон» Дмитрий Кутателадзе. – Имеющиеся склады использовались как промежуточное звено при организации перевалки с одного вида транспорта на другой, когда свойства груза требовали закрытого хранения, либо в разрезе услуг таможенного оформления, в контуре СВХ. Поэтому можно сказать, что Рускон выходит на рынок складской логистики. SLG до покупки мог предложить клиентам в основном только услугу ответственного хранения на своем складе. Теперь же клиенты SLG могут через активы и офисы Рускона получить также услуги перевозки, перегрузки, таможенного оформления в Новороссийске, Санкт-Петербурге, Москве и других регионах присутствия группы. Конечно, возможно будет взаимодействия с другими складскими комплексами группы, как и другими активами – контейнерными терминалами, складами СВХ и т.д.». В Новороссийске, уточнили в Русконе, складов категории «А» нет.

Оцените статью:

4
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
14 февраля 2017
14:01Новый буксир для Питера
13:10И долги выкупит, и новые суда закажет
12:30Экспорт и импорт пшеницы выросли
11:22Новая ротация на средиземноморском сервисе CMA CGM
10:36Новый блок-трейн Владивосток – Москва – Владивосток
10:22Первый Ямалмакс в Мурманске
10:00Первый ро-ро груз из Беларуси отгружен из Бронки
09:3114 февраля в истории транспортной отрасли
13 февраля 2017
17:40Порты-мультимиллионерыSeaNews Club material
14:36Новые deep sea сервисы Maersk Line
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное