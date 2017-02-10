Рускон купил складского оператора

И выходит на рынок складской логистики

В конце 2016 года Группа компаний Рускон закрыла сделку по приобретению складского оператора Smart Logistic Group – Operating (SLG-Operating).

В управлении SLG находится более 60 тыс. кв. м складского комплекса класса «А» в Чехове Московской области суммарной емкостью более 85 тыс. паллетомест (SLG-Operating ПНК-Чехов 2). Распределительные центры компании предлагают высокотехнологичные логистические услуги, включая ответственное хранение и компьютеризированный учет грузов на высотных стеллажных системах, кросс-докинговые операции на складе по заявкам клиентов, а также широкий спектр современных складских сервисов.

«Это приобретение очень ценно тем, что SLG-Operating имеет уникальную экспертизу в управлении складскими комплексами класса «А» и узнаваемый бренд в отрасли, которая оставалась для нас до этого момента областью для развития», – отметил CEO Рускон Владимир Бычков.

Сделка обеспечит Рускону, имеющему складские комплексы в Новороссийске и Подмосковье, доступ к современным складским технологиям и выведет качество предлагаемых группой 3PL услуг на новый уровень, рассчитывают в компании.

«Ранее Рускон не предлагал услуги ответственного хранения грузов, – пояснил SeaNews директор по развитию OOO «Рускон» Дмитрий Кутателадзе. – Имеющиеся склады использовались как промежуточное звено при организации перевалки с одного вида транспорта на другой, когда свойства груза требовали закрытого хранения, либо в разрезе услуг таможенного оформления, в контуре СВХ. Поэтому можно сказать, что Рускон выходит на рынок складской логистики. SLG до покупки мог предложить клиентам в основном только услугу ответственного хранения на своем складе. Теперь же клиенты SLG могут через активы и офисы Рускона получить также услуги перевозки, перегрузки, таможенного оформления в Новороссийске, Санкт-Петербурге, Москве и других регионах присутствия группы. Конечно, возможно будет взаимодействия с другими складскими комплексами группы, как и другими активами – контейнерными терминалами, складами СВХ и т.д.». В Новороссийске, уточнили в Русконе, складов категории «А» нет.