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Происшествия буксир

Происшествие с буксиром

13 февраля 2017, 11:39 / SeaNews / Рейтинг: 303

Потерял ход из-за отказа главного двигателя

По данным ГМСКЦ, 11 февраля в 4-37 утра поступил вызов бедствия от буксира «ТОПАЗ» (судовладелец «Моргидрострой», порт приписки Севастополь, экипаж 8 человек), потерявшего ход в районе мыса Киик-Атлома Феодосийского залива из-за отказа главного двигателя. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

На помощь был направлен буксир «Бриз-Юг», судовладелец Феодосийский порт, порт приписки Феодосия. В 6-20 «Бриз-Юг» взял на буксир «Топаз», чтобы отвести в порт Феодосия.

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