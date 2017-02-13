Происшествие с буксиром

Потерял ход из-за отказа главного двигателя

По данным ГМСКЦ, 11 февраля в 4-37 утра поступил вызов бедствия от буксира «ТОПАЗ» (судовладелец «Моргидрострой», порт приписки Севастополь, экипаж 8 человек), потерявшего ход в районе мыса Киик-Атлома Феодосийского залива из-за отказа главного двигателя. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет.

На помощь был направлен буксир «Бриз-Юг», судовладелец Феодосийский порт, порт приписки Феодосия. В 6-20 «Бриз-Юг» взял на буксир «Топаз», чтобы отвести в порт Феодосия.