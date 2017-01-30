COSCOCS создаст фонд

И будет скупать терминалы

China Cosco Shipping Corporation (COSCOCS) подписала стратегическое соглашение с компанией Greenland Holding Group, специализирующейся на инвестиционной деятельности в сфере недвижимости, о совместном развитии терминальных активов в портах.

По информации Splash 24/7, по условиям соглашения COSCOCS создаст специальный фонд по приобретению терминальных активов в портах разных стран мира, а Greenland Holding Group станет главным инвестором фонда.

Кроме того, обе группы будут сотрудничать в приобретении земельной собственности в крупных портах Китая для развития логистических комплексов.

Напомним, в январе COSCO Shipping Ports и Qingdao Port International (QPI) подписали соглашение о сделке, в соответствии с которым COSCO Shipping Ports приобретает 16,82% в QPI. Таким образом в общей сложности доля COSCO Shipping Ports в QPI увеличится до 18,41%.