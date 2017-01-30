Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 января 2017
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
21 декабря 2016
14:41Контракты на миллиард
14 ноября 2016
11:20Инвестпроекты ТМТП
25 октября 2016
16:57Новую технику и оборудование на 22 млн рублей
7 октября 2016
11:58Полтриллиона на развитие портовой сферы
27 сентября 2016
11:42Почему инвестиции в порты неэффективны
1 сентября 2016
11:27НМТП об участии в ТаманиSeaNews Club material
5 июля 2011
16:54Новые терминалы в НовороссийскеSeaNews Club material
4 июля 2011
10:41Визит директоров ЕБРР в РоссиюSeaNews Club material
6 июня 2011
10:13Сколько стоит БТС-2SeaNews Club material
Инвестиции COSCO соглашение

COSCOCS создаст фонд

13 февраля 2017, 11:02 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 324

И будет скупать терминалы

China Cosco Shipping Corporation (COSCOCS) подписала стратегическое соглашение с компанией Greenland Holding Group, специализирующейся на инвестиционной деятельности в сфере недвижимости, о совместном развитии терминальных активов в портах.

По информации Splash 24/7, по условиям соглашения COSCOCS создаст специальный фонд по приобретению терминальных активов в портах разных стран мира, а Greenland Holding Group станет главным инвестором фонда.
Кроме того, обе группы будут сотрудничать в приобретении земельной собственности в крупных портах Китая для развития логистических комплексов.

Напомним, в январе  COSCO Shipping Ports и Qingdao Port International (QPI) подписали соглашение о сделке, в соответствии с которым COSCO Shipping Ports приобретает 16,82% в QPI. Таким образом в общей сложности доля COSCO Shipping Ports в QPI увеличится до 18,41%.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
14 февраля 2017
14:01Новый буксир для Питера
13:10И долги выкупит, и новые суда закажет
12:30Экспорт и импорт пшеницы выросли
11:22Новая ротация на средиземноморском сервисе CMA CGM
10:36Новый блок-трейн Владивосток – Москва – Владивосток
10:22Первый Ямалмакс в Мурманске
10:00Первый ро-ро груз из Беларуси отгружен из Бронки
09:3114 февраля в истории транспортной отрасли
13 февраля 2017
17:40Порты-мультимиллионерыSeaNews Club material
14:36Новые deep sea сервисы Maersk Line
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное