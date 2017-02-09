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назначения Ространснадзор

Назначен руководитель Ространснадзора

13 февраля 2017, 10:28 / SeaNews / Рейтинг: 285

Бывший губернатор Пермского края

Распоряжением правительства РФ от 10 февраля 2017 года №240-р руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта назначен Виктор Басаргин.

До недавнего времени В.Басаргин занимал пост губернатора Пермского края, ранее в 2008-2012 гг. возглавлял министерство регионального развития РФ, до этого в 2001-2008 гг. занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

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