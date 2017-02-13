13 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1842 год. Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. За пять лет до этого в России уже была пущена Царскосельская железная дорога, но все же идея связать чугункой две столицы вызвала жаркие споры. Министры заключили, что «оную... строить невозможно и бесполезно» как из-за дороговизны, так и из-за неровности ландшафта. Но царь настоял. 650 километров рельсов проложены идеально прямо, за исключением двух небольших выступов. По легенде, Николай начертил будущую дорогу на карте по линейке, но карандаш наткнулся на его палец и сделал изгиб. Конструкторы послушно воспроизвели его… В 1851 году из Петербурга в Москву отправился первый поезд. В 1855 году после кончины императора, путь получил название Николаевского, а с 1923-го — Октябрьского.

1898 год. Появилась первая жертва наезда автомобиля в Англии. В историю попал Генри Линдфилд из Брайтона. Спустя ровно 19 лет в той же Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1913 год. В России узаконили тарифы для такси. городская Дума Санкт-Петербурга установила тарифы на проезд в такси в соответствии со временем суток, числом пассажиров и расстоянием. «Таксометр должен ставиться таким образом, чтобы циферблат прибора был обращен в сторону пассажира и чтобы последний мог следить за показателями таксометра во время хода автомобиля. С наступлением сумерек циферблат таксометра должен быть освещен», – определила Дума.

1934 год. В Чукотском море затонул затёртый льдами ледокол "Челюскин", только что построенный в Дании. Экипаж ставил своей задачей за одну навигацию пройти по Северному морскому пути от Мурманска до Владивостока. Руководил экспедицией выдающийся исследователь Арктики академик Отто Шмидт. Экспедиция на "Челюскине" была весьма рискованным мероприятием: члены авторитетной комиссии признали пароход непригодным для ледового плавания, но Сталин всё же решил устроить рекламное представление. 10 августа 1933 года пароход, провожаемый тысячной толпой, отошел от набережной Мурманска. На борту его было 111 пассажиров. Корабль благополучно преодолел большую часть пути и был почти у цели, когда произошло непоправимое. В Чукотском море пароход оказался полностью заблокирован льдами и дрейфовал вместе с экипажем в течение почти пяти месяцев. Печальный конец настиг «Челюскин» в Беринговом проливе. Радист Эрнст Кренкель дал последнюю радиограмму с уходящего под воду корабля и закрыл эфир. Первая радиограмма Кренкеля с льдины быстро стала известна в Москве, и на следующий день была создана специальная комиссия, которую возглавил Валериан Куйбышев. В середине февраля 1934 года в эфир ушла радиограмма, которая начиналась словами: «13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов...». Спаслись все, за исключением завхоза экспедиции Бориса Могилевича. На льду оказалось 104 человека. За два часа экипаж гибнущего судна, в том числе женщины и двое детей - выгрузил на льдину запас продовольствия, палатки, спальные мешки, аэроплан и радио. Построили бараки. Так начался двухмесячный плен полярной экспедиции на дрейфующей льдине и героическая эпопея по её спасению. Команда безуспешно пыталась взорвать аммоналом тяжелые неподвижные льды. Помощь пытался оказать и ледокол "Литке", но не смог пробиться к терпевшим бедствие. А спасли «челюскинцев» советские летчики, которые за эту операцию первыми в СССР получили звание Героя Советского Союза. Через три недели после гибели судна 5 марта советский летчик Анатолий Ляпидевский на самолете АНТ-4 пробился к лагерю и снял с льдины первую группу челюскинцев – десять женщин и двоих детей. Остальных пассажиров и членов экипажа «Челюскина» вывезли на материк за неделю с 7 по 13 апреля летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин. Всего летчики совершили 24 рейса, перевозя людей в чукотское становище Ванкарем, находившееся в 140-160 км от ледовой стоянки. Были спасены все 104 человека, два месяца проведшие в условиях полярной зимы на льдине. В последние дни пребывания на льдине начальник экспедиции О.Ю. Шмидт тяжело заболел. Комиссия Куйбышева приняла предложение американской стороны и отправила Шмидта на лечение в больницу в город Ном на Аляске.

1956 год. В начале января 1956 года к берегам Антарктиды подошли два мощных дизель-электрохода «Обь» и «Лена». Начальник экспедиции Михаил Сомов выбрал подходящее место - в районе острова Хасуэлл, между Землей королевы Мэри и Землей Вильгельма Второго. Больше месяца шла выгрузка оборудования. Сотни тонн грузов - сборные дома, продукты, вездеходы, топливо, научные приборы… И вот 13-го февраля 1956-го года в центре поселка был поднят флаг Советского Союза - начала свою работу полярная станция и обсерватория «Мирный» - первая советская научная станция в Антарктиде.