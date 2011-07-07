Автомобилевозы на СПГ пришли в Питер

UECC заменила два судна на своем сервисе на ПЛП

На ро-ро терминал Петролеспорта начали совершать судозаходы новые автомобилевозы компании UECC, которые могут использовать в качестве бункера сжиженный природный газ. Как сообщили SeaNews в Global Ports, на сегодня терминал обработал три судозахода, в рамках которых было доставлено 1840 легковых автомобилей и 370 единиц тяжелой накатной техники. Судозаходы осуществляются еженедельно по субботам.

Новые суда E-класса «Auto Eco» и «Auto Energy» работают на регулярном сервисе Санкт-Петербург – Уусикаупунки – Бремерхафен – Саутгемптон – Зебрюгге – Мальмё – Ханко – Санкт-Петербург. Они сменили ранее задействованные на этом маршруте автомобилевозы B-класса. Длина новых судов составляет 181 м, ширина – 30 м, максимальная вместимость – 4000 ед. легковых автомобилей, в том числе 6000 кв. м. для тяжелой и негабаритной техники. Усиленная аппарель судна и высота главной палубы позволяют принимать грузы весом до 110 тонн и высотой до 5,2 м.

Агентами линии UECC являются компании «Валлениус Вилхелмсен Лоджистик» (грузовой агент) и «Вилхелмсен Шипс Сервис» (судовой агент). Как рассказали SeaNews в ВВЛ, первый судозаход автомобилевоза эко-класса на ПЛП состоялся 21 января, следующий – четвертый судозаход состоится завтра.

Помимо UECC, на ро-ро терминал Петролеспорта также работают линии DFDS Seaways, Euro Marine Logistics, KESS, Transfennica.