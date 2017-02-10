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Обзор мирового рынка бункеровки. 6 неделя 2016

10 февраля 2017, 16:46 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 126

Цены изменились незначительно

На шестой неделе года в Пусане подешевели мазуты, в Пирее — MGO, а в Сингапере — все виды топлива.
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