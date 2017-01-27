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Нефтегазовые перспективы и ретроспектива-2016

10 февраля 2017, 16:21 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 130

Низкие цены на нефть бьют по бюджету

После того как в среду котировки на нефть опускались до минимальных значений за последние три недели, уже в пятницу в ходе торгов цена на нефть выросла. По оценке Reuters, цены на нефть стабилизировались благодаря рекордному импорту сырья в Китае и сокращению добычи ОПЕК.

По данным ФТС, российский экспорт нефти по итогам 2016 года составил 254,8 млн тонн, что на 4,2% больше, чем было вывезено в 2015 году. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 17,8% – до 73,7 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 12 месяцев отчетного года упал на 9% – до 156 млн тонн. В стоимостном выражении снижение составило 31,8% (до 45,9 млрд долларов).

Вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 9,9% (до 5,2 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС РФ, составила чуть более 2 млрд долларов (-18,8%).

Дизельного топлива было экспортировано 48,6 млн тонн (-4,7%). При этом в стоимостном выражении экспорт дизтоплива упал на 31,8%, до 17,6 млрд долларов.

По данным министерства экономического развития, поступление доходов в федеральный бюджет за 2016 год сократилось по сравнению с 2015 годом, что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета за 2016 год сократились по сравнению с 2015 годом на 199,7 млрд рублей, или на 1,5 %, из них нефтегазовые доходы – на 1 031 млрд рублей.

Экспорт природного газа за 2016 года, по данным ФТС РФ, составил 198,7 млрд кубометров, что выше прошлого года на 7,1%. При этом в стоимостном выражении экспорт газа снизился на 25,2% – до 31,3 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-декабря 2016 было экспортировано 24,2 млн тонн (+13,1%) на сумму 2,9 млрд долларов (-36,2%).

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