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Конференция бункеровка СПГ Бункерный бизнес

Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива

10 февраля 2017, 16:05 / SeaNews / Рейтинг: 107

Международная конференция 24 марта в Санкт-Петербурге

24 марта компания CREON Energy проведет Международную конференцию «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива» в Санкт-Петербурге в отеле «Кемпински Мойка 22».

С подробной информацией о конференции можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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