Конференция бункеровка СПГ Бункерный бизнес Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива 10 февраля 2017, 16:05 / SeaNews / Рейтинг: 107 Международная конференция 24 марта в Санкт-Петербурге 24 марта компания CREON Energy проведет Международную конференцию «Рынок бункеровки. СПГ как альтернатива» в Санкт-Петербурге в отеле «Кемпински Мойка 22». С подробной информацией о конференции можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0