Расширить и углубить

Немецкий суд разрешил «корректировку» фарватера Эльбы

Федеральный административный суд в Лейпциге вынес решение по вопросу дноуглубления Эльбы, в котором говорится, что процедура планирования не содержит нарушений и возражения со стороны природоохранных организаций не могут быть приняты, сообщили SeaNews в порту Гамбург. В решении суда отмечается, что рамочная Директива ЕС по водной политике соблюдена, единственное, необходимо доработать меры, направленные на сохранение отдельных видов растений и ареалов их распространения.

В самом порту слова «дноуглубление» избегают. «Федеральный административный суд в Лейпциге подчеркнул необходимость углубления фарватера реки Эльбы, – сказал CEO администрации порта Гамбург Йенс Мейер, комментируя решение суда. – Корректировки фарватера будут, теперь это вопрос времени. Мы сосредоточимся на решении вопросов возможной циркуляции соленой воды в Эльбе и оценке воздействия на окружающую среду. Требования по созданию дополнительных компенсационных зон также будут учтены в плане мероприятий».

«Мы сожалеем, что мероприятия по оптимизации неоднократно откладывались, но они все равно будут реализованы. Важно, что для судоходства на Эльбе и для операций в порту Гамбург ничего не изменится. До сих пор мы могли обрабатывать большие контейнеровозы, так будет и в будущем. Не будет никакого ухудшения, – пообещал Инго Эглофф, CEO Port Hamburg Marketing. – Важно, что Федеральный административный суд решил, что необходимость модернизации фарватера Эльбы не вызывает сомнений».

Напомним, ранее немецкий суд откладывал принятие решения, разрешить или запретить дноуглубление Эльбы, которое позволило бы порту Гамбург принимать мегаконтейнеровозы независимо от приливов и отливов.