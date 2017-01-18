IMO о документах моряков, выданных в Республике Крым

Комментарий по поводу заявления украинской стороны

Администрация морских портов Украины сообщила, что на прошедшей недавно сессии подкомитета IMO по человеческому фактору, подготовке и несению вахты украинская сторона внесла на рассмотрение подкомитета информационный документ, в котором заявила, что документы, выданные капитанами портов Республики Крым и Севастополя после 15 июля 2014 года, – как квалификационные, так и удостоверения личности моряка – «являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными».

SeaNews попросил IMO прокомментировать это заявление. На вопрос, имеют ли действия украинской стороны какие-либо правовые последствия, в Международной морской организации пояснили, что применение и толкование положений и требований, предписываемых Конвенцией, является прерогативой и ответственностью государств-членов IMO, подписавших Конвенцию. Секретариат IMO в этом вопросе никакой роли не играет.

«По сути своей, это информационный документ, который не требует каких-либо действий со стороны Подкомитета. Представленная информация была принята к сведению. Подкомитет принял информацию, содержащуюся в документе HTW 4/INF.3 (Ukraine), к сведению, и поблагодарил за нее Украину», – отметили в IMO.