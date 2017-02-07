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Совкомфлот Сейсморазведка

Совкомфлот берет в разведку второго

10 февраля 2017, 13:22 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 227

У того же судовладельца и дешевле

«СКФ Гео», входящая в группу «Совкомфлот», и одна из норвежских дочек Polarcus, достигли предварительной договоренности о передаче судна «СКФ Гео» по договору бербоут-чартера.

По информации Polarcus, судно предполагается передать в марте этого года, срок фрахта – 5,5 лет с возможностью продления фрахта на срок до 4 месяцев.

Минимальная сумма, которую судовладелец рассчитывает получить за эти 5,5 лет, составляет 72 млн долларов (в пересчете на количество дней – около 35,9 тыс. в сутки), при этом Polarcus оговаривает возможность повышения ставки в случае, если «Совкомфлот извлечет выгоду из определенного улучшения состояния рынка».

Напомним, в 2011 году Совкомфлот взял в бербоут-чартер у Polarcus сейсморазведочное судно «Polarcus Selma», которое после подъема на нем российского флага получило название «Вячеслав Тихонов». Договор фрахтования был заключен сроком на 5 лет. Как сообщал тогда Polarcus, ставка фрахта составляла 69,5 тыс. долларов в сутки (в пересчете на пять лет – 126,8 млн долларов).

Будет ли новое судно, ни название, ни характеристики которого стороны не раскрывают, работать вместе с «Вячеславом Тихоновым» или вместо него, неизвестно. Оба контракта – и по «Вячеславу Тихонову», и по новому судну – предусматривают возможность для фрахтователя выкупить судно (в случае с «Вячеславом Тихоновым» – после трех лет эксплуатации, по новому контракту – в любое время в течение действия договора фрахтования по заранее оговоренной цене). Намерен ли Совкомфлот воспользоваться правом выкупа, неизвестно. В компании SeaNews сообщили, что научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов» успешно отработал полевой сезон 2016 года.

В Polarcus отмечают, что достигнутые предварительные договоренности должны еще получить одобрение со стороны банков-залогодержателей судна, окончательные условия договора также будут еще согласовываться с Совкомфлотом.

Если все состоится, судно будет передано фрахтователю без сейсморазведочного кабеля, отмечается в сообщении Polarcus, это оборудование может быть использовано на других судах компании (всего у Polarcus их 7, включая то, которое является предметом будущего контракта).

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