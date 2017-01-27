Rickmers-Linie купили

Покупатель – конкурирующая группа

Бизнес-операции и международная организация Rickmers-Linie, включая NPC Projects, перешли под контроль созданной в 2013 году Zeaborn Group. Zeaborn Group также приобрела MCC Marine Consulting & Contracting – бункерного и фрахтового брокера.

Соответствующие контракты между Rickmers Group и Zeaborn были подписаны 7 февраля, сообщили SeaNews в компании. Сделки подлежат согласованию с антимонопольными властями.

Бертрам Р.К. Рикмерс, председатель совета директоров Rickmers Group, в свое время выкупивший семейный бизнес Rickmers Linie у Hapag-Lloyd, получит миноритарный пакет в новой компании, которая будет собственником проданных активов.

В Zeaborn отмечают, что приобретение Rickmers-Linie, являющейся признанным специалистом по перевозке проектных грузов, позволит компании решить вопрос выстраивания глобальной структуры, в то время как NPC Projects позволит расширить трамповый бизнес группы.

У Rickmers-Linie имеются собственные офисы в Германии, Бельгии, Дании, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Китае, Таиланде и США и развитая агентская сеть.

Объединенный штат Zeaborn и Rickmers-Linie с учетом NPC и MCC состоит из почти 200 сотрудников, комбинированный флот компаний включает порядка 50 многоцелевых судов с дедвейтом от 7,5 тыс. до 30 тыс. тонн и с комбинированной грузоподъемностью до 700 тонн.