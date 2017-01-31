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Таможня Владивосток таможенное оформление Таможенные процедуры

Послали к Минпромторгу

10 февраля 2017, 11:29 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 74

За разъяснениями по ЭРА-ГЛОНАСС

Вступившие в силу изменения в Техническом  регламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которые изменили порядок выдачи ПТС, по большей части коснулись дальневосточников-владельцев подержанных авто. Напомним, что с 1 января этого года в России действует закон, по которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

При этом все новые авто российского производства будут уходить с конвейера уже с установленной «кнопкой». А иномарки, которые были завезены к нам после 1 января, также в обязательном порядке должны быть оснащены этой системой.

При отсутствии свидетельства о безопасности колесного транспортного средства  (СБКТС) с отметкой о наличии системы «ЭРА-ГЛОНАСС» владелец не сможет получить ПТС и эксплуатировать свою машину. Иными словами, нет «кнопки» – нет ПТС. И если с новыми авто все понятно, то вопросы, касающиеся подержанных машин, пока остаются без ответа.
«Нововведение не меняет порядок таможенного оформления автомобилей. По-прежнему, автомобиль можно задекларировать  по любой из установленных законом форм, совершить в отношении него таможенные операции и выпустить его в  свободное обращение. После выпуска автомобиль может быть получен владельцем со склада временного хранения. С начала 2017 года нашей таможней оформлено и выпущено более тысячи автомобилей. Более 600 из них получены владельцами и вывезены из порта», – сообщил SeaNews и.о. начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев.

А это значит, что при проведении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, в деятельности таможенных органов существенных изменений не произошло. «Автомобиль, являющийся для таможни в первую очередь товаром, может беспрепятственно пройти все процедуры таможенного оформления, а владелец может его забрать», – пояснил О.Ануфриев.

Однако стоит отметить, что в свою очередь выдача ПТС не является таможенной операцией и соответственно не регламентируется таможенным законодательством. Это дополнительная функция, возложенная на таможенные органы правительством Российской Федерации. ПТС выдаются таможенными органами в соответствии с Положением о паспортах транспортных средств, утвержденным совместным Приказом МВД, Минпромэнерго и Минэкономразвития России от 23 июня 2005 г. № 496/192/134. Согласно данному положению, предоставление документов, подтверждающих соответствие автомобиля Техническому регламенту, является обязательным, как для юридических, так и для физических лиц. Отсутствие таких документов, а это  СБКТС или ОТТС (одобрение типа транспортного средства), влечет отказ в выдаче ПТС. Эти документы выдаются аккредитованными органами по сертификации, сведения о которых можно найти на официальном сайте Росстандарта России.

В отношении автомобилей, ввезенных в 2017 году, в таможню было предоставлено более 600 разрешительных документов, датированных 2016 годом. Каждый из таких документов подвергся дополнительной проверке как через базу данных, размещенную на официальном сайте Росстандарта, так и по письменным запросам, направленным органам по сертификации.

«По документам, не вызывающим сомнений, таможней было выдано более 570 ПТС. В это количество входят и ПТС на новые автомобили, ввезенные официальными дилерами. Такие автомобили уже оборудованы устройством вызова экстренных оперативных служб, установленным порядком. Более 250 подтверждающих документов находятся в стадии проверки. После ее завершения будет принято решение о выдаче ПТС или отказе в такой выдаче», – пояснил и.о. первого заместителя начальника Владивостокской таможни Алексей Кузьмин.

Волей-неволей, но собственники машин большинство вопросов адресуют к таможне. По этому поводу обеспокоенных владельцев японских авто пригласили на брифинг во Владивостокскую таможню, где разъяснили порядок таможенных процедур при ввозе машин на территорию стран.

Где, как и за сколько установить устройство вызова экстренных служб, как сертифицировать его и в какие сроки – такие вопросы, что называется, «от земли», прозвучали от автовладельцев.

«К сожалению, данный вопрос находится вне компетенции таможенных органов, и должен быть адресован Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. На сегодняшний день порядок выдачи ПТС после дооборудования отсутствует», –ответили владивостокские таможенники.

Тем временем, жители Владивостока организовали флэшмоб «ЭРА-ГЛОНАСС» – добровольный выбор», а власти Приморья обратились в правительство РФ с просьбой на полгода отложить обязательное оснащение подержанных иномарок системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

фото Instagam

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