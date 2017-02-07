Ребрендинг по-украински

Переименована «ГПК Украина»

Компания ДП «ГПК Украина», дочернее предприятие немецкой компании HPC Hamburg Port Consulting GmbH, оперирующее контейнерным терминалом в Одесском морском торговом порту, в связи с ребрендингом сменит название. По информации администрации морских портов Украины, компания будет теперь именоваться «Контейнерный Терминал Одесса» в соответствии со своим местоположением.

На сегодняшний день, по данным АМПУ, доля «ГПК Украина» в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины составляет около 50%. По итогам 2016 года контейнерооборот «ГПК Украина» составил 282,594 тыс. TEU, что на 10,6% превышает аналогичный показатель 2015 года.

Напомним, что с 2010 года компания реализует проект строительства нового контейнерного терминала «Карантинный мол», предусматривающий увеличение пропускной способности на 600 тыс. TEU в год. В августе 2014 года завершилось создание первой очереди нового терминала. Первый этап включал в себя строительство двух причалов на намытой территории и берегозащитных сооружений и установку трех причальных контейнерных перегружателей. В сентябре 2014 года на причалах нового терминала в тестовом режиме были обработаны два первых контейнеровоза.

В настоящее время мощность терминала «ГПК-Украины» с учетом нового терминала, введенного не в полном объеме, и старого терминала составляет порядка 900 тысяч TEU.