Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
7 февраля 2017
09:407 февраля в истории транспортной отрасли
12 июля 2016
16:58Контейнеры Украины
10 сентября 2010
13:40Maersk меняет терминал в ОдессеSeaNews Club material
30 августа 2010
12:04Компания группы A.P.Moller-Maersk открыла склад в ОдессеSeaNews Club material
29 октября 2009
18:29«ЛУКойл» меняет логистику поставок нефти на Одесский НПЗSeaNews Club material
6 июля 2009
08:28Новый терминал затормозил падение портаSeaNews Club material
29 июня 2009
16:56Новый контейнерный терминал на Черном мореSeaNews Club material
15 мая 2009
15:59«Укртрансконтейнер» проиграл суд и будет подавать апелляциюSeaNews Club material
14 мая 2009
12:45Уникальная операция по разрезке судна на плаву
13 февраля 2009
11:16Больше чем Panamax’ыSeaNews Club material
Одесса ГПК Украина Переименование

Ребрендинг по-украински

10 февраля 2017, 11:07 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 109

Переименована «ГПК Украина»

Компания ДП «ГПК Украина», дочернее предприятие немецкой компании HPC Hamburg Port Consulting GmbH, оперирующее контейнерным терминалом в Одесском морском торговом порту, в связи с ребрендингом сменит название. По информации администрации морских портов Украины, компания будет теперь именоваться «Контейнерный Терминал Одесса» в соответствии со своим местоположением.

На сегодняшний день, по данным АМПУ, доля «ГПК Украина» в общем объеме перевалки контейнеров портами Украины составляет около 50%. По итогам 2016 года контейнерооборот «ГПК Украина» составил 282,594 тыс. TEU, что на 10,6% превышает аналогичный показатель 2015 года.

Напомним, что с 2010 года компания реализует проект строительства нового контейнерного терминала «Карантинный мол», предусматривающий увеличение пропускной способности на 600 тыс. TEU в год. В августе 2014 года завершилось создание первой очереди нового терминала. Первый этап включал в себя строительство двух причалов на намытой территории и берегозащитных сооружений и установку трех причальных контейнерных перегружателей. В сентябре 2014 года на причалах нового терминала в тестовом режиме были обработаны два первых контейнеровоза.

В настоящее время мощность терминала «ГПК-Украины» с учетом нового терминала, введенного не в полном объеме, и старого терминала составляет порядка 900 тысяч TEU.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
10 февраля 2017
12:16Rickmers-Linie купили
11:29Послали к Минпромторгу
11:07Ребрендинг по-украински
10:25Зарубино в схеме
10:10Maersk смотрит на Камчатку
09:41Сколько заработал Роттердам
09:1410 февраля в истории транспортной отрасли
9 февраля 2017
17:01Дипломатическая миссия
16:20Новый 19-тысячник для MSC
15:58Роттердам увеличил контейнерооборот
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное