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зерновые Терминальный проект Инвестпроект Группа Сумма Зарубино

Зарубино в схеме

10 февраля 2017, 10:25 / SeaNews / Рейтинг: 74

Проект специализированного зернового терминала в порту Зарубино включен в схему территориального планирования субъекта Федерации

По информации ФГУП «Росморпорт», проект строительства специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино включен в схему территориального планирования субъекта России распоряжением правительства России от 26.01.2017 № 96-р.

Строительство терминала для перевалки зерна мощностью 10 млн тонн в год планируется на территории Хасанского района Приморского края. Мощность первого пускового комплекса составит 3,5 млн тонн. Терминал будет ориентирован на перевалку российского зерна, а также транзитных грузов сельхозпроизводителей северных провинций Китая.

Напомним, в сентябре 2016 года Росморпорт» и Объединенная зерновая компания подписали на площадке Восточного экономического форума соглашение о взаимодействии в рамках проекта, предполагающее разработку проектной документации и проведение комплексных инженерных изысканий.

До этого, в 2014 году в ходе Петербургского международного экономического форума Росморпорт подписал соглашение по проекту «Большого порта Зарубино» с Группой «Сумма», которой принадлежит 50% минус 1 акция ОЗК. Тогда сообщалось, что в составе «Большого порта Зарубино» планируется построить несколько терминалов, в том числе контейнерный, зерновой, ро-ро, для генеральных и навалочных грузов, при этом зерновой терминал рассматривался как один из ключевых объектов. На тот момент вся стоимость проекта порта оценивалась в сумму свыше 40 млрд рублей.

Фото с подписания на Восточном экономическом форуме

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