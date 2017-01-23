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Контейнерные перевозки Терминальный проект Maersk Line Инвестпроект Свободный порт Камчатка

Maersk смотрит на Камчатку

10 февраля 2017, 10:10 / SeaNews / Рейтинг: 137

Линия изучает возможности контейнерных перевозок на Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин провел рабочую встречу с представителями Maersk Line. По информации пресс-службы губернатора, основной темой обсуждения стали перспективы создания в регионе крупного транспортно-логистического центра и развитие морских перевозок.

В совещании приняли участие директор департамента рефрижераторных перевозок Maersk Line Туе Бардоф и руководители структурных подразделений и филиалов компании по работе в России. Алексей Соболев, генеральный директор ООО «КамчаткаЛайнс», партнера Maersk Line по перевозкам на Камчатку, рассказал о сотрудничестве с камчатским предприятием ООО «Терминал «Сероглазка», входящим в группу «Норебо».

«Нам очень нужно развивать портовую инфраструктуру, – цитирует пресс-служба В.Илюхина. – Мы проводили большую работу с тем, чтобы конечным пунктом Северного морского пути здесь на тихоокеанском побережье стал порт Петропавловска-Камчатского. Перспективы очень хорошие. Но тех мощностей, которые мы сегодня имеем, будет недостаточно, их надо развивать. На Камчатке у нас есть приличный потенциал в части организации перевозок, и главное сейчас – создание причальной инфраструктуры».

По информации пресс-службы губернатора Камчатского края, ООО «Терминал «Сероглазка» стало вторым официальным резидентом Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. В рамках особого режима компания планирует создать крупный транспортно-логистический центр. Основной площадкой для его размещения стала база флота компании АО «Акрос», которое также входит в группу «Норебо».

Территория базы флота, принадлежащая АО «Акрос» и включающая в себя причальные стенки протяженностью 1500 п/м, складскую инфраструктуру, была передана в доверительное управление ООО «Терминал «Сероглазка» в целях реализации инвестиционного проекта по созданию в Камчатском крае современного рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и линейных судов. В рамках реализации проекта на территории порта планируется построить холодильный комплекс емкостью 15 000 тонн, обустроены причальные сооружения, ремонтные цеха, рефрижераторный и складской комплекс.

«В наших планах создать второй по объемам перевалки контейнерных грузов порт на Камчатке, – рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. – В перспективе компания планирует создать альтернативу приморским портам. Основными направлениями деятельности транспортно-логистического центра будут хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка, судоремонт. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку камчатской рыбопродукции для дальнейшей отправки на российский рынок, минуя иностранные порты. Кроме того, мы предлагаем камчатским предприятиям прямые экспортные сервисы по доставке рефконтейнеров в порты Азии, Европы, США, без захода в другие порты Дальнего Востока».

По предварительным оценкам, суммарный годовой оборот рефгрузов в порту может превысить 300 тыс. тонн. Наряду с рыбопромысловым флотом, компания нацелена на обслуживание торговых судов и судов общего назначения. Проект по созданию в Петропавловске-Камчатском нового транспортно-логистического центра предполагает поэтапную реализацию. Завершить строительство всей инфраструктуры ООО «Терминал «Сероглазка» планирует в 2021 году.

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