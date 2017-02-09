Сколько заработал Роттердам

Выручка от портовых сборов сократилась, но дивиденды будут выше

Оборот Администрации порта Роттердам по итогам 2016 года составил 675,4 млн евро, что соответствует уровню предыдущего года. При этом прибыль благодаря контролю расходов увеличилась на 5% до 222,2 млн евро, сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам.

Двумя основными источниками доходов Администрации порта Роттердам являются арендные платежи и портовые сборы.

Выручка от аренды увеличилась на 2,4% и составила 348,9 млн евро. Портовые сборы в сумме сократились на 2,3% до 309,1 млн евро, что связано с сокращением грузооборота на 1,1%, сокращения средних ставок в пересчете на тонну и увеличения скидок. Так, скидки, которые Администрация порта предоставила экологически чистым судам, выросли на 21,3% и составили 4,5 млн евро.

В целом операционная прибыль осталась на уровне 2015 года и составила 675,4 млн евро. Операционные расходы сократились на 4,5% до 227,9 млн евро.

Администрация порта предлагает акционерам – муниципалитету Роттердама, которому принадлежит 70,83% порта, и государству (доля 29,17%) выплатить за 2016 год дивиденды в размере 92,8 млн евро, на 2% больше, чем по итогам 2015 года. 65,7 млн из этой суммы получит город и 27,1 млн – государство.

Инвестиции Администрации порта в развитие составили в 2016 году 179,8 млн евро – на 16,4% больше, чем годом ранее. Средства вкладывались в такие проекты как причальные стенки терминалов Sif и Koole, причалы Stena Line, парковочный комплекс на Maasvlakte 2, замена и ремонт буев и свай. Инвестиционный план на ближайшие годы включает перенос жд ветки примерно на 4 км, в этот проект Администрация порта вкладывает почти 100 млн евро.

«С учетом того, что грузооборот сохранился практически на уровне предыдущего года, а прибыль благодаря правильному управлению расходами выросла, 2016 год с точки зрения финансов был благополучным и стабильным, – отметил CFO Администрации порта Роттердам Пол Смитс. – Инвестиции выросли на 16%, ожидается, что в течение нескольких ближайших лет они будут по крайней мере сопоставимы с уровнем 2016 года. При этом начиная с 2017 года Администрация порта Роттердам должна будет платить корпоративный налог. Мы не допустим, чтобы в результате этого пострадали наши клиенты, соответственно, мы будем уделять большое внимание расходам».