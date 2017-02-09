10 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1857 год. Вышел Указ Александра II о создании в России сети железных дорог.

1887 год. Родился Мичио Сузуки – изобретатель и предприниматель, основатель корпорации Suzuki.

Свой первый автомобиль, Suzuki Suzulight, компания выпустила в 1955 году, в 1963 году начался экспорт мотоциклов в Америку, а первые автомобили Suzuki были проданы в США в 1985 году. Мичио Сузуки лично получил более ста патентов, продолжая вносить свой вклад в разработку автомобилей и оставаясь президентом компании до середины 50-х годов.

1951 год. На Минском автозаводе начали выпуск дизельного грузовика МАЗ-200 с изображением зубра на боковине капота. В 1964 году тираж МАЗов достиг 500 тысяч, а юбилейный 500-тысячный автомобиль передали Герою Соцтруда М. Приставке.

Интересные факты о машине:

- с помощью автокрана на шасси МАЗ-200 Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля» совершает очередной угон «Волги»;

- отпускная цена на МАЗ-200 по прейскуранту начала 60-х годов составляла 3460 руб., что соответствует розничной цене «Москвича-403» и значительно меньше, чем «Волги» ГАЗ-21 (5100 руб. в 1961 году). Поскольку автомобиль был грузовым, то в частные руки он, естественно, не продавался;

- коробка передач МАЗ-200 впоследствии, с небольшими изменениями, применялась на бензиновом Урал-375;

- при пропадании давления в пневматической тормозной системе автомобиль фактически терял возможность остановиться, и водители прибегали к небольшим столкновениям, чтобы остановить автомобиль.