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Дипломатическая миссия

9 февраля 2017, 17:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 124

И курсанты ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова

Курсанты Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, проходящие обучение по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция», приняли участие во встрече с генеральным консулом Греции и представителями консульства Турции в Новороссийске.

Как рассказали SeaNews в университете, встреча состоялась в центральной городской библиотеке имени Баллиона и началась с исторического рассказа о том, как складывались политико-дипломатические отношения России с другими странами. После экскурса в историю о некоторых тонкостях профессии дипломата рассказал генеральный консул Греции, передав затем слово своему коллеге – представителю Турецкого консульства.

По окончании встречи курсанты получили от дипломатов ответы на интересующие их вопросы. Как отмечают в ГМУ, и организаторы, и иностранные гости пришли к выводу, что такие встречи нужны и приносят пользу, и предложили сделать такие мероприятия, на которых студенты смогут встречаться с интересными людьми и быть в курсе новых событий в мире политики и дипломатии, традицией.

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