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Новый 19-тысячник для MSC

9 февраля 2017, 16:20 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 157

В бербоут-чартер от Ocean Yield ASA

Samsung Heavy Industries (SHI) сдала в эксплуатацию компании Ocean Yield ASA контейнеровоз «MSC Rifaya» вместимостью 19,5 тыс. TEU. По информации Ocean Yield, длина судна составляет 399,9 м, ширина – 58,8 метров, дедвейт – 202 тыс. тонны.

По договору бербоут-чартера судно на 15 лет перейдет к Mediterranean Shipping Company (MSC). Это пятое введенное в эксплуатацию судно типа ULCV в серии из шести контейнеровозов, которые принадлежат совместному предприятию Ocean Yield с Quantum Pacific Shipping.

В июне 2016 года Ocean Yield приобрела 49,5% доли в новостроях на общую сумму 162 млн долларов.
Два судна серии, «MSC Eloane» и «MSC Mirjam», были сданы SHI в сентябре и ноябре прошлого года.
Ожидается, что строительство шестого судна завершится в этом месяце.

На сегодняшний день в составе флота MSC, согласно информации, опубликованной на сайте линии, 16 судов вместимостью 19 тыс. TEU. 

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