Роттердам увеличил контейнерооборот

Суммарный грузооборот сократился

Грузооборот порта Роттердам по итогам 2016 года составил 461,2 млн тонн. Это на 1,1% меньше, чем в рекордном 2015 году, сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам.

«После исключительного роста на 4,9% в 2015 году мы должны быть удовлетворены тем, что по большинству сегментов удалось достичь показателей на уровне или несколько превышающих результаты 2015 года, – отметил CEO Администрации порта Аллард Кастелейн».

Снижение объясняется в основном сокращением грузопотока сухогрузов, таких как руда и уголь. Налив сохранился на уровне 2015 года, когда он более чем на 10% превысил показатель 2014 года. Контейнерооборот через порт увеличился на 1,2%.

Всего было перевалено 12,4 млн TEU. Увеличился грузопоток на/из Юго-Восточной Азии и Северной Америки, в то же время, снизились объемы на южноамериканском направлении. Внутри Европы увеличились фидерные перевозки между Роттердамом и Великобританией, Ирландией, Испанией и Португалией, тогда как контейнеропоток на скандинавском и балтийском направлении сократился, главным образом из-за экономического спада в России.

Вырос, несмотря на Brexit, оборот ро-ро грузов – как с Великобританией, так и со Скандинавии, Испанией и Португалией. Перевалка ро-ро грузов увеличилась на 1,7% до 22,4 млн тонн. Оборот прочих генеральных грузов вырос на 13% до 5,9 млн тонн.

Перевалка сырой нефти сократилась на 1,2% до 101,9 млн тонн. Оборот нефтепродуктов, который вырос на 18% в 2015 году, в 2016 году увеличился на 0,3% и составил 88,8 млн тонн. Снизился грузопоток мазута, однако вырос оборот газойля, дизеля, керосина, бензина и нафты. Перевалка СПГ упала на 26,1% до 1,7 млн тонн, правда, годом ранее, в 2015, она выросла на 90%. Прочий налив вырос на 1,5% до 31,2 млн тонн. В сумме перевалка наливных грузов снизилась на 0,5% до 223,5 млн тонн.

Оборот руды и металлолома упал на 7,8% до 31,2 млн тонн, угля – на 7,3% до 28,4 млн тонн, сельхозгрузов – на 3,6% до 10,4 млн тонн, прочих сухих грузов – на 1,4% до 12,2 млн тонн. В целом перевалка сухогрузов сократилась на 6,2% до 82,3 млн тонн.

По итогам 2017 года Администрация порта Роттердам рассчитывает на грузооборот, сопоставимый с показателем 2016 года. При этом в контейнерном сегменте ожидается рост оборота.