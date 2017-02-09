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фрахтовые ставки зерновые Азовское море

Слабая торговая активность и скопление судов

9 февраля 2017, 12:29 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 267

Фрахтовый рынок Азовского моря

На 6 неделе фрахтовый рынок Азовского региона показывает тенденцию к снижению.
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