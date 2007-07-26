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Дубай Hamburg Sud агентство

Hamburg Sud идет в Дубай

9 февраля 2017, 11:16 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 74

Линия открыла собственное агентство

Hamburg Süd открыл свой первый офис на Ближнем Востоке. 1 февраля в Дубае начала работу компания Hamburg Süd Shipping LLC.

Собственное агентство будет координировать бизнес линии в странах Персидского залива. К Hamburg Süd Shipping LLC перешли все функции и задачи по коммерческим операциям и контейнерной логистике, которые выполнял прежний агент и долгосрочный партнер Hamburg Süd, компания Inchcape Shipping Services LLC.

У Hamburg Süd есть несколько сервисов на Ближний Восток. Одним из направлений бизнеса линии в данном регионе является транспортировка грузов в рефконтейнерах, в частности, доставка мяса и фруктов из Южной Африки.

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